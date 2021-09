Samsung Exynos avec GPU AMD : trois variantes selon les besoins

Pour renforcer ses processeurs mobiles Exynos, Samsung va y ajouter une partie graphique avec architecture RDNA mobile d'AMD (ou mRDNA, sur une base RDNA 2).

On attend notamment cette nouveauté dans certaines versions du Galaxy S22, ce qui pourrait réduire l'écart avec les plates-formes matérielles Snapdragon et leur GPU Adreno.

Il se murmure qu'on la retrouvera aussi dans certains smartphones Galaxy A en milieu de gamme. Mais les SoC n'auront pas forcément des configurations identiques.

Le SoC Exynos 2100 des Galaxy S21

Il existerait en fait trois variantes du futur SoC Exynos avec GPU AMD, avec des différences au niveau du nombre de coeurs et des fréquences. Les Galaxy S22 recevront ainsi un SoC avec partie graphique de 6 coeurs, tandis que les modèles Galaxy A exploiteront des SoC avec des GPU de 2 ou 4 coeurs.

La différence ne s'arrêtera pas là puisque le Exynos pour Galaxy A utiliseront des coeurs CPU ARM Cortex-A78 (ARMv8) au lieu des coeurs ARM v9 attendus sur les flagships.

Selon la même source, les SoC Exynos avec GPU mRDNA 4 coeurs pourraient être proposés à des fabricants tiers, notamment des fabricants chinois. Plutôt qu'une plate-forme unique, un certain niveau de personnalisation pourrait donc émerger dans les SoC Exynos afin de répondre plus précisément aux besoins du hardware et aux intentions des fabricants.