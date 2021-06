Samsung Exynos avec GPU AMD : déjà de bons résultats en benchmark

En attendant l'officialisation, le prochain SoC Exynos de Samsung avec partie GPU AMD montre ses qualités en benchmark et pourrait faire de l'ombre à l'Apple A14 Bionic.

C'est en principe durant le mois de juillet que le groupe Samsung présentera un nouveau SoC Exynos doté d'une partie GPU conçue avec AMD en utilisant les technologies Radeon et l'architecture RDNA 2.

Cela devrait donner un coup d'accélérateur sur les performances et permettre l'intégration de technologies comme le raytracing et le VRS (Variable Rate Shading) pour des rendus toujours plus qualitatifs.

Sur ce dernier point, le futur SoC montre déjà de quoi il est capable en réalisant un impressionnant score de 8134 points sur le test Wildlife du benchmark 3DMark. Il dépasse de loin les Exynos 2100 et Snapdragon 888 (autour de 5300 points) sur ce même test, avec 50% de progression, et passe même devant le SoC Apple A14 des iPhone 12.

Il est à noter que le benchmark est réalisé sur l'architecture de l'Exynos 2100 avec coeurs ARM Cortex-A77, alors que le futur SoC profitera des nouveaux coeurs ARMv9, ce qui laisse encore de la marge de progression.

Samsung serait donc en passe d'atteindre un objectif lui permettant d'arriver au niveau du SoC d'Apple. Il reste toutefois à voir quelle amélioration des performances fournira le SoC Apple A15 de l'iPhone 13 attendu cet automne.