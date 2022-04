Samsung préparerait des SoC Exynos dédiés à ses smartphones Galaxy

Samsung n'abandonnerait pas le design des SoC mobiles et aurait même l'ambition de développer des SoC spécifiques pour ses smartphones Galaxy.

Le dernier SoC Exynos 2200 de Samsung a beau embarquer des coeurs CPU ARMv9 et une partie graphique AMD, il reste sous le feu des critiques concernant ses performances et sa consommation d'énergie.

La découverte du GOS (Game Optimization Service), qui réduit les performances d'un certain nombre d'applications et de jeux pour trouver un équilibre par rapport à l'autonomie et qui est aussi activé avec les versions sous Snapdragon 8 Gen 1, montre que tout est loin d'être parfait dans le petit monde des processeurs mobiles.

Si l'on a plusieurs fois prédit la mort de la gamme Exynos et du développement de SoC chez Samsung, le président de Samsung Electronics TM Roh a pourtant confirmé que la conception de puces allait se poursuivre.

Mais alors que les processeurs Exynos sont conçus pour fonctionner avec une certaine variété de matériels, chez Samsung comme chez d'autres fabricants (Vivo, par exemple), il s'agirait ici de s'orienter vers la conception de solutions taillées uniquement pour des smartphones Galaxy.

Avec des profils matériels resserrés, Samsung peut espérer mieux optimiser les caractéristiques de SoC dédiés et résoudre une partie des problèmes rencontrés depuis plusieurs années, tant pour les performances que sur l'autonomie.

Rien n'est dit sur la date d'arrivée d'un tel processeur custom pour smartphones Galaxy et il se murmure pour le moment que les Galaxy S22 FE et Galaxy S23 pourraient accueillir des SoC venus pour la première fois de MediaTek.