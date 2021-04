Le Samsung Galaxy A20e au prix exceptionnel de 129€, mais aussi TV Philips, MacBook Air avec puce M1...

Commençons ce bon plan par le smartphone Samsung Galaxy A20e proposé au tarif exceptionnel de 129 € chez Cdiscount jusqu'à dimanche inclus, avec la livraison gratuite depuis la France.

Ce dernier possède un écran de 5.8 pouces de diagonale avec une dalle IPS LCD en définition HD+ (1560 x 720 pixels), pour des dimensions de 69,7 x 147,4 x 8,4 mm. Smartphone d'entrée de gamme chez Samsung, il intègre un Exynos 7884 épaulé par 3 Go de RAM et 32 Go de stockage (extensible par carte SD). Sa batterie de 3000 mAh lui permet une bonne autonomie, et il possède un port USB-C avec charge rapide de 15 W et un port jack 3.5mm. Ne comptez pas trop sur lui pour des jeux gourmands, mais pour une utilisation classique, il fera le job.

Au niveau photographie, le Galaxy A20e possède un double capteur photo 13 + 5 mégapixels à l’arrière et un 8 mégapixels à l'avant, pour des photos qui seront dignes d'un smartphone.... d'entrée de gamme, mais en correspondance avec le prix !

Cdiscount propose donc durant tout ce week-end le Samsung Galaxy A20e au prix fortement réduit de 129 € au lieu de 189 € avec livraison gratuite depuis la France.



Vous trouverez également ci-dessous d'autres produits en promotion pour ce samedi :



Et n'oubliez pas nos précédents bons plans avec le Festival Xiaomi et des promotions sur les smartphones Redmi, Poco, mais aussi les écouteurs, vidéoprojecteur... ou encore l'iPhone 12 et le OnePlus 9 à prix cassé mais aussi la tablette Samsung Galaxy Tab S7 Plus et le casque Sony.