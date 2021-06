Le Samsung Galaxy A21s à 121€ au lieu de 199€, mais aussi notre MEGA sélection du jour

Sorti en France en juin 2020 au tarif de 239 €, vous pourrez acheter ce dimanche uniquement le Galaxy A21s au prix réduit de 121 € avec le code SDFRJ19.

Ce smartphone propose un affichage Infinity-O de 6,5 pouces de diagonale en résolution HD+ et au ratio 20:9. Il intègre un SoC Exynos 850 octocore 2 GHz épaulé par 3, 4 ou 6 Go de RAM et 32 ou 64 Go de stockage (extensible par carte microSD).

Il propose un quadruple capteur photo en L avec un module principal de 48 megapixels avec ouverture f/2, un ultra grand angle de 8 megapixels, un capteur macro 2 megapixels et un autre module 2 megapixels pour capturer les informations de profondeur. A l'avant dans un poinçon vous trouverez un capteur de 13 megapixels. Le A21s dispose également d'un lecteur d'empreintes digitales à l'arrière.

La grosse batterie de 5000 mAh gère la charge 15W.

Pour rappel, AliExpress propose jusqu'au 1er juillet 9h divers codes promotionnels :

3 € de réduction dès 30 € d'achat avec le code FRJUN30 ou FRJUNE30

8 € de réduction dès 80 € d'achat avec le code FRJUN80

14 € de réduction dès 150 € d'achat avec le code FRJUN150

25 € de réduction dès 250 € d'achat avec le code FRJUN250

sur des dizaines de produits avec jusqu'à -70% de réduction sur cette page dédiée, tous étant expédiés d'Europe en livraison rapide.

Vous trouverez aussi d'autres codes :

4 € de réduction dès 25 € d'achat avec le code DEALDUJOUR04

6 € de réduction dès 40 € d'achat avec le code DEALDUJOUR06

15 € de réduction dès 100 € d'achat avec le code DEALDUJOUR15

avec des produits accessibles sur cette autre page dédiée.

