Samsung Galaxy A21s : nouveau SoC Exynos 850 et quatre capteurs photo en L

On a pu voir que Samsung s'en sortait plutôt bien avec sa série Galaxy A, génératrice de volume, et la firme coréenne en profite pour dévoiler un nouveau modèle positionné en ouverture de gamme : le Galaxy A21s.

Doté d'un affichage Infinity-O (donc avec poinçon pour le capteur avant de 13 megapixels) de 6,5 pouces de diagonale, en résolution HD+ et au ratio 20:9, il possède la particularité d'embarquer un tout nouveau SoC Exynos 850 octocore 2 GHz avec 3, 4 ou 6 Go de RAM et 32 ou 64 Go de stockage, extensible par carte microSD.

Son autre atout est de proposer un quadruple capteur photo en L, réuni dans un rectangle au dos du smartphone, en plus du lecteur d'empreintes. Le module principal est de 48 megapixels avec ouverture f/2 et il s'accompagne d'un ultra grand angle de 8 megapixels, d'un capteur macro 2 megapixels et d'un autre module 2 megapixels pour capturer les informations de profondeur.

Le Galaxy A21s offre également une belle batterie de 5000 mAh avec une charge filaire 15W. Le prix n'est pas officiellement connu mais il devrait tourner autour de 199 à 209 € pour la version 32 Go, selon une information du site WinFuture.