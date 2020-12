Le Samsung Galaxy A31, une TV QLED HiSense et le robot aspirateur iRobot Roomba i7 à prix réduit

Commençons avec le smartphone Samsung Galaxy A31 qui propose un écran Super AMOLED de 6,4 pouces qui permet une définition de 2400 pixels x 1080 pixels. Sa fréquence d'affichage est de 60 Hz. Ce Samsung exploite un SoC Helio P65 accompagné de 4 à 6 Go de RAM et de 64 à 128 Go d'espace de stockage interne. L'espace de stockage est extensible via une microSD.

À l'arrière du téléphone, on remarque un quadruple appareil photo avec un module principal de 48 mégapixels, puis un capteur de 8 mégapixels et deux capteurs de 5 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 20 mégapixels. Enfin, le A31 est alimenté par une batterie Li-Po de 5000 mAh, ce qui permet une très belle autonomie. La batterie n'est pas compatible à la recharge sans fil, mais l'est pour la charge rapide 15 W.

Vous pourrez profiter de ce smartphone Samsung Galaxy A31 à 213 € seulement au lieu de 299 € chez Rakuten.



Continuons avec la télévision HiSense qui propose un écran QLED 4K Ultra HD de 50 pouces, soit 126 cm, qui permet une définition de 3840 pixels x 2160 pixels. La fréquence de balayage est de 50 Hz. La luminosité est de 700 cd/m². Il s'agit d'une SmartTV Vidaa U compatible avec la commande vocale.

Cette télévision QLED pourra se connecter à votre box internet, smartphone, etc via Wi-Fi et Bluetooth. La connectique est composée de 4 ports HDMI 2.0, de deux ports USB, d'un port Ethernet, d'une entrée et sortie antenne.

Vous trouverez la télévision HiSense 50U72QF à 499 € au lieu de 799 € chez Boulanger grâce à une ODR.





Enfin, le robot aspirateur iRobot Roomba i7 est une version lite du i7+ qui propose de très bonnes performances d'aspirations et peut convenir à de grandes surfaces grâce à sa batterie Li-Ion qui permet de couvrir une surface allant jusqu'à 180 m². Le temps de recharge est de 90 minutes. La capacité de réservoir est de 0,4L. Sa nuisance sonore est de 58 dB.

Ce robot aspirateur pourra aisément cartographier votre domicile, ce qui facilitera votre routine de ménage. En effet, grâce à une application dédiée, définissez vos préférences en choisissant l'heure de passage, mais également dans quelles pièces le robot doit se rendre. Il est également compatible avec les assistants vocaux comme Google Home.

Le robot aspirateur iRobot Roomba i7 est à 549 € au lieu de 699 € chez Boulanger !





