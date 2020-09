Samsung Galaxy A42 5G : le smartphone 5G à moins de 400 €

Les smartphones 5G sont arrivés sur le marché par le haut avec des modèles premium dès 2019 mais la démocratisation des réseaux de nouvelle génération passera par une adoption massive seulement permise par des appareils mobiles proposés à un tarif plus abordable.

Le groupe Samsung rencontre un certain succès avec sa série Galaxy A positionnée en milieu de gamme et les Galaxy A51 et Galaxy A71 ont permis de faire une première incursion sur le segment 5G.

Cela devrait se poursuivre avec un modèle Galaxy A42 5G dont les premiers éléments commencent à émerger et qui rendra la 5G encore plus abordable. Il proposera un affichage 6,6 pouces Super AMOLED et inaugurera un dos constitué de 4 rectangles aux teintes légèrement différentes.

Un quadruple capteur photo est présent et logé dans un carré débordant de la face arrière et sous lequel se trouve un flash.Il se compose d'un capteur photo principal de 48 megapixels avec un capteur 8 megapixels ultra grand angle, un capteur 5 megapixels pour la macro et un autre module 5 megapixels pour l'effet bokeh dans les portraits.

A bord, on devrait trouver le nouveau SoC Snapdragon 690 avec modem 5G intégré avec 4 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage. Ce Galaxy A42 5G devrait en outre proposer une batterie de 5000 mAh.

Son prix devrait tourner autour de 369 € (ce sera le prix en Allemagne) avec une disponibilité pour le mois de novembre 2020.