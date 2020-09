Le Samsung Galaxy A51 à 299 € (4G) ou 399 € (5G) pour le smartphone Android le plus vendu dans le monde

Le Samsung Galaxy A51 est l'un des smartphones les plus vendus au monde et après la version 4G, c'est un modèle compatible 5G qui a fait son apparition cet été.

Si les smartphones premium sont emblématiques et les plus en vue, ce ne sont pas forcément les plus générateurs de volume. Chez Samsung, cette qualité revient à la série de milieu de gamme Galaxy A dont on retrouve régulièrement les membres parmi les smartphones les plus vendus au monde.

Le modèle Galaxy A51 est particulièrement plébiscité si l'on en croit les derniers décomptes, comme celui d'Omdia, se positionnant ainsi comme le smartphone Android le plus vendu depuis le début de l'année.

Lancé d'abord en version 4G, il a connu une évolution lui ajoutant une compatibilité 5G. La base est la même avec un grand affichage 6,5 pouces FHD+ Super AMOLED avec poinçon pour le capteur photo avant et un quadruple capteur photo arrière comprenant un module principal de 48 megapixels et des modules 12 (ultra grand angle)+ 5 (macro)+ 5 megapixels (bokeh).

La version 5G profite d'un SoC Exynos 980 au lieu de l'Exynos 9611 du modèle 4G avec 6 Go de RAM (4 Go pour le modèle 4G) et une batterie poussée à 4500 mAh (contre 4000 mAh pour la version 4G) avec charge rapide 15W.

Endurant et polyvalent, le Galaxy A51 peut être acheté directement sur le site de Samsung :

Mais on peut le trouver aussi en promotion chez CDiscount, le Galaxy A51 4G passant à 299 € et le Galaxy A51 5G tombant à 399 €.

Et pour les amateurs de nouveautés, rappelons que le Galaxy Z Fold 2 de Samsung avec écran pliable vient d'entrer en précommande pour 2020 €.