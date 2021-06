Le Samsung Galaxy A51 5G à 190€ au lieu de 479€ (!!!) pour le smartphone Android le plus vendu au monde

Disponible depuis septembre 2020 dans sa version 5G, le Samsung Galaxy A51 a été le smartphone Android le plus vendu au monde. Accrochez-vous bien car les 100 premiers à l'acheter pourront l'obtenir au prix incroyable de 190 € au lieu de 479 € à sa sortie !!!

Samsung propose une série milieu de gamme Galaxy A dont on retrouve régulièrement les produits parmi les smartphones les plus vendus au monde, et notamment le modèle Galaxy A51 qui a été extrêmement plébiscité par le grand public dans le monde entier en 2020.

L'incroyable bon plan du jour nous vient de AliExpress qui propose aux 100 premiers acheteurs d'acquérir ce bijou au prix incroyable de 190 € avec le code SDFRJ16 au lieu de 479 € à sa sortie en septembre 2020, avec la livraison gratuite.

Pour rappel, le A51 5G dispose d'un grand affichage 6,5 pouces FHD+ Super AMOLED avec poinçon pour le capteur photo avant et d'un quadruple capteur photo arrière comprenant un module principal de 48 megapixels et des modules 12 (ultra grand angle)+ 5 (macro)+ 5 megapixels (bokeh).

Cette version 5G intègre un SoC Exynos 980 avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. La batterie est de 4500 mAh avec charge rapide 15W.

Vous pourrez donc trouver chez AliExpress le Samsung Galaxy A51 5G au prix fou de seulement 190 € avec le code SDFRJ16 au lieu de 479 € à sa sortie, avec la livraison gratuite. Attention, seuls les 100 premiers acheteurs auront accès à ce prix donc ne tardez pas !



