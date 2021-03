Profitez du Samsung Galaxy A51, du bracelet Xiaomi Mi Band 5 et d'un chargeur à induction Samsung à prix cassé

Le bon plan du jour concerne le smartphone Samsung Galaxy A51 qui propose un grand affichage 6,5 pouces FHD+ Super AMOLED avec poinçon pour le capteur photo avant de 32 mégapixels et un quadruple capteur photo arrière comprenant un module principal de 48 mégapixels et des modules 12 (ultra grand-angle)+ 5 (macro)+ 5 mégapixels (bokeh).

Ce Samsung exploite un SoC Exynos 9611 avec 4 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage interne, extensible via microSD jusqu'à 1024 Go. Enfin, il est alimenté par une batterie Li-Po de 4000 mAh compatible avec la charge rapide 15 Watts.

Rakuten propose le smartphone Samsung Galaxy A51 128 Go à 257 € au lieu de 379 € !



Poursuivons avec un chargeur à induction Samsung Pad qui est compatible avec la recharge rapide, ce qui peut être un avantage considérable pour ceux qui possèdent un smartphone bénéficiant de cette technologie.

Le chargeur Samsung Pad sait se faire discret grâce à son socle compact, il sera donc facile de le glisser dans votre sac à dos pour pouvoir l'utiliser où que vous soyez. Le Samsung Pad est équipé d'un port de Type-C et possède une puissance de 10V.

Grâce à une ODR, Cdiscount vous propose le chargeur à induction Samsung Pad à 4 € seulement au lieu de 24 € !!



Enfin, le bracelet connecté Xiaomi Mi band 5 qui est équipé d'un affichage tactile OLED couleur de 1,2 pouce. Il propose un cardiofréquencemètre optique situé au dos du bracelet, et permet le suivi des règles menstruelles, la gestion de plusieurs modes sportifs (11 au total),..

Le Mi Band 5 est également compatible avec l'assistant numérique Alexa d'Amazon, et intègre également la mesure du score PAI (Personal Activity Intelligence) qui mesure l'activité quotidienne

Amazon propose le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 5 à 26 € seulement au lieu de 49 €.



Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant l'aspirateur Roborock H6 à prix réduit, mais aussi une mini caméra de sécurité Gocomma, une montre connectée Haylou et le OnePlus Nord N100 à prix réduit !