Samsung Galaxy A73 : le smartphone milieu de gamme commence à se montrer

Si la vitrine est assurée par les séries Galaxy S et Galaxy Z Fold, le gros des ventes chez Samsung passe par le milieu de gamme représentée par la famille Galaxy A. En intégrant une partie des fonctionnalités haut de gamme tout en conservant un tarif abordable, cette série a un rôle pivot dans la stratégie du groupe coréen.

Les premières informations circulent sur le Galaxy A73 qui représentera le haut du panier. Le leaker OnLeaks diffuse déjà des rendus du smartphone avec le site Zoutons.

On y découvre un grand smartphone avec affichage plan autour de 6,7 pouces FHD+ AMOLED agrémenté d'un poinçon centré (Infinity-O). L'appareil sera plutôt fin avec seulement 7,6 mm d'épaisseur, hors bloc photo.

Ce dernier est plutôt imposant et comprend quatre modules dont le principal sera de 108 megapixels. Le Galaxy A73 embarquera un SoC Snapdragon 750G avec compatibilité 5G et 8 Go de RAM / 128 Go de stockage.

On évoque également une batterie de 5000 mAh avec charge rapide 33W, le tout fonctionnant sous Android 12 avec interface One UI, tandis que la prise casque est abandonnée. Le smartphone Samsung Galaxy A73 devrait être officialisé durant le mois de décembre.