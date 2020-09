Samsung Galaxy Book Flex 5G : le convertible avec Intel Evo et stylet S Pen

Le Galaxy Book Flex 5G de Samsung fait partie des premières machines répondant aux exigences du Project Athena deuxième édition qui renforce et affine les critères pour constituer des ordinateurs portables d'exception.

On a donc ici affaire à un véritable exercice de style pour un convertible de 14,9 mm d'épaisseur et de 1,26 Kg proposant un affichage tactile 13 pouces FHD et un processeur Intel Evo i5 ou i7 correspondant à une base CPU Tiger Lake et une partie graphique Iris Xe exploitant la nouvelle architecture GPU Intel Xe.

Le Galaxy Flex Book 5G embarque jusqu'à 16 Go de RAM LPDDR4x et jusq'à 512 Go de stockage SSD NVMe, avec en plus un port pour carte microSD. Comme stipulé dans les pré-requis du Project Athena, la machine est compatible WiFi 6 / Bluetooth 5.1 et embarque une connectivque Thunderbolt 4, USB 3.0 et HDMI.

On trouvera également le support de la 4G et de la 5G (en sub-6 GHz uniquement) et la gestion du stylet S Pen. La batterie offre une capacité de 67,9 Wh et Samsung promet la possibilité de pouvoir jouer à certains jeux en 1080p 60fps.

La firme intègre également pour la première fois sur cette série un capteur de 13 megapixels pour la visioconférence. Il assurera ainsi une qualité vidéo HD / 720p telle que voulue dans les critères du Project Athena.

Samsung n'en donne pas encore le prix ni la disponibilité mais on peut tabler sur un lancement sur certains marchés avant la fin de l'année.