Samsung Galaxy Book Go : en 4G ou 5G, le PC portable ARM toujours connecté

Après la série Galaxy Book S avec puce ARM Snapdragon, Samsung récidive avec le Galaxy Book Go en version 4G abordable ou en 5G plus haut en gamme.

Si Apple a frappé fort avec sa puce M1 et la migration de ses produits vers l'architecture ARM, le géant coréen Samsung explore ce domaine depuis quelque temps déjà.

Le Galaxy Book S lancé en 2019 avec SoC Snapdragon 8cx offrait déjà les atouts d'un PC portable ARM avec connectivité WiFi / cellulaire Always On positionné en haut de gamme.

Le nouveau Galaxy Book Go explore toujours cet univers mais en essayant d'être plus abordable et pratique, avec Windows 10 à bord et toujours cette proposition de pouvoir rester toujours connecté tout en profitant d'une solide autonomie.

Equipé d'un affichage 14 pouces TFT LCD en résolution Full HD doté de charnières ouvrant à 180 degrés, avec 4 à 8 Go de RAM et 64 à 128 Go de stockage eUFS, il est l'un des premiers appareils à proposer le récent SoC Snapdragon 7c Gen 2 avec modem 4G intégré.

Le Galaxy Book Go est équipé de deux ports USB-C, un port USB 2.0, un lecteur de cartes mémoire, une prise casque et un chariot SIM. Outil de productivité mobile, il ne pèse que 1,38 Kg et comprend des fonctions pour associer un smartphone (application Link to Windows) ou utiliser une tablette comme écran secondaire, tandis que Quick Share permettra d'échanger facilement des fichiers entre appareils Galaxy.

La force du nouveau Galaxy Book Go vient aussi de son prix puisque les premières configurations sont annoncées à partir de 349 dollars pour une disponibilité dès le mois de juin.

Le Galaxy Book Go sera aussi proposé avec un SoC Snapdragon 8cx Gen 2 lui apportant une compatibilité 5G. Prix et disponibilité ne sont pas encore connus.