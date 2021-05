Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 : le SoC ARM à l'assaut des chromebooks !

Le groupe Qualcomm s'est lancé depuis plusieurs années dans les processeurs ARM pour PC portables et mise sur son partenariat avec Microsoft pour porter Windows 10 sur cette architecture.

L'arrivée de la puce M1 chez Apple renforce l'intérêt pour les ordinateurs portables ARM en général et la firme de San Diego espère s'imposer comme l'un des fournisseurs de référence avec ses solutions Snapdragon spécifiques.

L'une des difficultés pour l'essor de ce segment reste le coût des machines. Tout en proposant des solutions premium Snapdragon 8cx, Qualcomm vise aussi les segments plus bas avec des variantes Snapdragon 8c et Snapdragon 7c.

Et c'est désormais un Snapdragon 7c Gen 2 qui est annoncé avec toujours les promesses de connectivités sans fil et cellulaires immédiates et une solide autonomie, annoncée à plus de 19 heures.

La nouvelle plate-forme repose sur une configuration octocore à base de coeurs Kryo 468 gravés en 8 nm et cadencés jusqu'à 2,55 GHz avec une partie graphique Adreno supportant une résolution d'affichage externe QHD et accompagnée d'un ISP Spectra 255 permettant de réaliser de la visioconférence HD (avec son optimisé Aqstic et AptX) et d'un DSP Hexagon 692 qui, avec l'environnement Qualcomm AI Engine de 5ème génération, assurera une puissance de traitement de 5,5 TOPS.

Pour les connectivités, le SoC Snapdragon 7c Gen 2 proposera du sans fil WiFi 5 et Bluetooth 5 ainsi qu'une compatibilité cellulaire 4G via son modem intégré Snapdragon X15.

Le tout est concentré sous la forme d'un SiP (System in Package) comprend l'ensemble des composants dans un format très compact pour des appareils restant très fins, sans ventilateur (donc silencieux) et aux coûts de développement allégés, offrant par extension une possibilité de mise sur le marché plus rapide, d'autant plus que la plate-forme offre déjà un certain nombre de pré-certifications industrielles et réglementaires.

On reste ici sur une configuration relativement légère qui pourra intéresser les clients légers sous Windows 10 mais peut-être et surtout aussi les Chromebooks, une catégorie qui a clairement le vent en poupe actuellement du fait des nouveaux usages de télétravail et école à distance imposés par la crise sanitaire mondiale.

La plate-forme offre d'ailleurs un niveau de protection de niveau professionnel avec notamment le support de Windows 10 Hypervisor et de la sécurité en cloud assurée par les OS.

A défaut de fournir des mesures précises par rapport à des plates-formes concurentes, ce qui est pourtant un point sensible pour l'acceptation et l'adoption de cette puce, Qualcomm indique tout de même un rapport performance par watt 60% plus efficient que des solutions concurrentes, en l'occurrence ici les Celeron N4020 et N5030 d'Intel.

Les performances avec Chrome OS seraient également aux solutions du marché, avec une autonomie aussi grande, sinon meilleure. Il reste à voir si les fabricants de PC seront plus convaincus par cette formule Gen 2, la première n'ayant pas forcément conquis les acteurs.

La mise en avant d'un équipement possible des chromebooks n'est donc pas anodine et, combinée à un coût modérée, elle constitue un nouvel appel du pied en direction des industriels.