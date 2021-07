Samsung Galaxy Buds 2 : les écouteurs TWS montrent leurs coloris

Le groupe Samsung aura plusieurs annonces à faire cet été. Il y aura bien sûr les nouveaux smartphones avec écran pliable Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 qui garderont un design similaire mais mettront à jour leur fiche technique.

Il y aura aussi une nouvelle gamme de montres Galaxy Watch 4 qui basculera de Tizen OS vers Wear OS avec une interface spécifique One UI Watch conçue avec Google.

Enfin, on devrait découvrir de nouveaux écouteurs TWS Galaxy Buds 2 qui accompagneront sans doute le lancement des smartphones. Leur existence a été confirmée dans le code d'applications de Samsung et dans les documents de certification de la FCC ces derniers mois.

Le leaker Evan Blass montre dans plusieurs rendus le design de l'étui de chargement et des écouteurs eux-mêmes avec les coloris associés, ici blanc, violet et vert.

On trouve une nouvelle fois la confirmation d'une oreillette avec embout silicone pour une isolation passive des bruits extérieurs et des trous pour les micros; apportant une réduction de bruit active. On retrouve ainsi le design des Galaxy Buds originaux après le format haricot et sans embout des Galaxy Buds Live.

L'étui de rangement conserve une teinte blanche pour les différentes variations, seul l'intérieur du boîtier reprenant le coloris. Selon des fuites récentes, le prix se rapprocherait des 200 €.