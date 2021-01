Galaxy Buds Pro : les écouteurs TWS avec réduction de bruit se renouvellent

Les écouteurs sans fil TWS sont devenus un passage obligé pour les fabricants de smartphones désireux de proposer des accessoires et le groupe Samsung a déjà une belle expérience dans ce domaine.

Durant l'événement Galaxy Unpacked du 14 janvier, en préambule de la présentation de la série de smartphones Galaxy S21, la firme a dévoilé ses nouveaux écouteurs TWS Galaxy Buds Pro.

Abandonnant le form factor "haricot" des précédents Galaxy Buds Live, ces nouveaux écouteurs ont été conçus pour s'insérer parfaitement et prendre appui sur les différentes parties de l'oreille externe afin de pas risquer de tomber, même pendant les activités sportives, et en particulier le running. Sur ce point, les écouteurs sont certifiés IPX7 et ne craindront ni la pluie ni la sueur.

Bourrés de technologie, ils comprennent des évents pour réguler la pression mais aussi pour annuler le bruit du vent lors des conversations téléphoniques. Pour la qualité sonore, Samsung a intégré un woofer 11 mm et un tweeter 6,5 mm voulant restituer au mieux basses et aigus et fournir un son équilibré, élément souvent difficile à maîtriser sur les écouteurs sans fil.

Les écouteurs Galaxy Buds Pro profitent d'une réduction active de bruit (ANC) capable d'annuler jusqu'à 99% du bruit ambiant, tout en permettant des ajustements grâce à l'Ambient Sound quand il s'agit de rester attentif à l'environnement, comme par exemple dans la rue.

Et les écouteurs sont capables de détecter automatiquement (par la reconnaissance du son de la voix mais aussi des vibrations osseuses) si vous parlez et d'annuler temporairement l'ANC pour permettre de tenir une conversation.

Les Galaxy Buds Pro sont aussi capables de switcher de façon transparente entre plusieurs appareils connectés, par exemple prendre un appel sur smartphone puis revenir au visionnage d'une vidéo sur tablette.

Samsung promet une autonomie de 8 heures pour les écouteurs sans ANC ou 5 heures avec, et 20 heures supplémentaires sans ANC ou 13 heures de plus avec ANC grâce au boîtier de rangement.

Les écouteurs TWS Galaxy Buds Pro sont disponibles dès ce 15 janvier au prix de 229 € avec en prime un chargeur sans fil offert jusqu'au 28 janvier inclus (valeur 39,90 €). Signalons qu'ils sont offerts si vous précommandez le smartphone Galaxy S21 Ultra.