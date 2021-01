Samsung Galaxy S21 / S21 Plus / S21 Ultra : les smartphones officialisés

Après une année 2020 particulièrement compliquée, entre pandémie mondiale et rude concurrence, qui n'a pas aidé à très bien écouler la série Galaxy S20, le groupe Samsung a décidé de réagir rapidement en lançant un premier événement Galaxy Unpacked dès le 14 janvier pour présenter la nouvelle gamme de smartphones Galaxy S21.

Le leader mondial de la téléphonie veut ainsi couper l'herbe sous le pied des concurrents, notamment chinois, prompts à dévoiler leurs nouveautés dans le sillaged de la présentation du SoC Snapdragon 888 de Qualcomm en décembre dernier, en lançant ses propres modèles dès les premières semaines de 2021.

La série Galaxy S21 a été très largement dévoilée via des fuites ces derniers mois et semaines, et la présentation faite au Galaxy Unpacked relève plus de la validation des caractéristiques et du design que de leur découverte.

Samsung a tout de même cette année un atout dans sa manche pour les marchés européens avec le SoC Exynos 2100 présenté il y a quelques jours et qui devrait cette fois constituer une alternative solide au Snapdragon 888 réservé à certains marchés.

Les Galaxy S21 et S21 Plus sont très proches en termes de caractéristiques, les deux modèles se distinguant par leur diagonale : 6,2 pouces pour le premier et 6,7 pouces pour le second, avec une dalle plane et un poinçon centré.

Les écrans sont de type OLED FHD+ avec rafraîchissement 120 Hz dynamique (de 48 à 120 Hz) avec dans le poinçon un capteur photo de 10 megapixels f/2,2 pour les selfies, tandis que le lecteur d'empreintes est présent sous l'écran.

On trouvera à bord le SoC Exynos 2100 octocore gravé en 5 nm et avec le coeur le plus puissant (ARM Cortex-X1) atteignant une cadence de 2,9 GHz. Les deux smartphones proposent 8 Go de RAM et l'on trouvera 128 ou 256 Go de stockage et sont compatibles 5G en bande sub-6 GHz et mmWave.

Le SoC est annoncé comme le plus puissant jamais proposé chez Samsung et pourra faire des Galaxy S21 des smartphones gaming de qualité.

A l'arrière, dans un bloc photo en angle, la même configuration photo est proposée :

capteur principal 12 megapixels f/1,8 avec OIS

f/1,8 avec OIS capteur ultra grand angle 12 megapixels f/2,2 avec angle de vision 120 degrés

f/2,2 avec angle de vision 120 degrés capteur téléobjectif 64 megapixels avec zoom hybride optique x3 et Space Zoom x30

avec zoom hybride optique x3 et Space Zoom x30 Enregistrement vidéo 8K

Le Galaxy S21 embarque une batterie de 4000 mAh, le Galaxy S21 Plus de 4800 mAh avec charge rapide filaire, charge sans fil et charge sans fil inversée. Les deux appareils tournent sous Android 11 avec la nouvelle interface One UI 3.0.

One UI 3.0

Les smartphones sont parfaits pour le divertissement mais ils constituent aussi des solutions de productivité avec Samsung Knox Vault et une nouvelle fonction de sécurité Private Share permettant de décider qui a accès aux contenus partagés.

Galaxy S21 Ultra

Le Galaxy S21 Ultra se démarque des deux autres modèles à plus d'un titre. Son affichage AMOLED 6,8 pouces est incurvé sur les tranches et propose une résolution QHD+ avec toujours un rafraîchissement dynamique 120 Hz et un poinçon centré embarquant un module photo 40 megapixels f/2,2 avec autofocus PDAF

On retrouve le même SoC Exynos 2100 à bord mais avec 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage, mais aussi avec une version spéciale embarquant 16 Go de RAM et 512 Go de stockage !

Le SoC fournira une compatibilité 5G sub-6 GHz et mmWave mais aussi une connectivité sans fil WiFi 6 / WiFi 6E. Comme le Galaxy S21+, le Galaxy S21 Ultra embarque une puce UWB (Ultra Wide Band) permettant une détection fine de l'environnement immédiat ou déverrouiller la portière d'un véhicule compatible.

Outre la batterie de 5000 mAh, la grande différence porte sur une partie photo particulièrement développée. Le gand bloc photo à l'arrière comporte en effet quatre modules, dont deux dédiés au zoom :

Grand angle 108 megapixels f/1,8 avec PDAF et OIS

f/1,8 avec PDAF et OIS Ultra grand angle 12 megapixels f/2,2 avec angle de vision 120 degrés

f/2,2 avec angle de vision 120 degrés Téléobjectif 10 megapixels f/2,4 avec OIS pour zoom optique x3

f/2,4 avec OIS pour zoom optique x3 Téléobjectif périscopique 10 megapixels f/4,9 avec OIS pour zoom optique x10

On notera la présence de l'OIS sur le capteur principal et les téléobjectifs et l'association avec l'intelligence artificielle embarquée permettra de générer un impressionnant Space Zoom x100 capable de conserver une bonne richesse de détails et une netteté maîtrisée par la prise de clichés en rafale.

Le mode Nuit a été optimisée pour pouvoir réaliser des clichés en très basse lumière jusqu'à 0,1 lux. Le géant coréen s'est appliqué à optimiser ce mode en travaillant sur la réduction du bruit et la technologie Nona-Binning (9 pixels fusionnés en 1).

On pourra également réaliser de l'enregistrement vidéo en 8K et en 4K 60 fps. Ce dernier mode est accessible depuis le bloc photo principal mais aussi avec le capteur photo avant.

Le Galaxy S21 Ultra fonctionne sous Android 11 avec surcouche One UI 3.0 et Samsung a confirmé la compatibilité avec le stylet S Pen jusque là réservée à la série Galaxy Note.

A noter que les trois smartphones Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra sont certifiés IP68 et pourront donc supporter aspersions et immersions courtes sans dommages.

La série Galaxy S21 sera commercialisée à partir du 29 janvier 2021 mais les précommandes démarrent dès à présent avec des cadeaux (écouteurs Galaxy Buds Live ou Galaxy Buds Pro selon la variante commandée).