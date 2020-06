Samsung Galaxy Fold 2 : un écran souple un peu plus grand et en 120 Hz

Le groupe Samsung proposera une nouvelle version de son smartphone avec écran pliable Galaxy Fold en remettant sa fiche technique au goût du jour en lui apportant notamment une compatibilité 5G.

Le Galaxy Fold 2 profitera comme le Galaxy Z Flip d'un verre protecteur UTG (Ultra Thin Glass) au lieu d'un film plastique, ce qui ne devrait pas lui permettre d'assurer le support d'un stylet S Pen.

En revanche, selon la presse coréenne, il proposera un affichage souple (se refermant comme un livre) légèrement plus grand de 7,7 pouces (contre 7,3 pouces pour le Galaxy Fold) offrant un rafraîchissement d'écran de 120 Hz.

Cet aspect avait déjà été évoqué il y a quelques mois et semble donc rester d'actualité, après son introduction sur la série Galaxy S20. L'autre grande nouveauté porterait sur la taille de l'écran externe qui passerait à 6,23 pouces au lieu de 4,6 pouces.

Une fois replié, on aurait donc non pas un écran secondaire mais un véritable affichage de smartphone standard qui n'obligera pas à déplier trop souvent l'écran souple interne, pour un usage peut-être plus équilibré.

Cela imposera toutefois un ratio 24,9:9 lui donnant un aspect très allongé. Il s'accompagnera d'un poinçon pour loger un capteur photo et restera en rafraîchissement standard 60 Hz.

Selon la même source, qui tend à compiler les rumeurs des dernières semaines, Samsung envisagerait un volume de 3 millions de smartphones Galaxy Fold 2, avec une production démarrant en juillet pour disposer d'un stock dès la présentation le 5 août.