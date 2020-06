Galaxy Fold 2 : le smartphone avec écran pliable mais sans stylet S Pen

C'est le 5 août prochain que le groupe Samsung devrait présenter ses smartphones haut de gamme du second semestre avec la série Galaxy Note 20 et un modèle avec écran pliable Galaxy Fold 2.

Ce dernier reprendra le design du Galaxy Fold actuel avec un affichage souple se refermant comme un livre mais en profitant d'un SoC Snapdragon 865 avec compatibilité 5G et avec de nouveaux capteurs photo.

Les rumeurs évoquaient aussi le support du stylet S Pen, donnant une attractivité supplémentaire au format déplié du smartphone, le transformant en carnet de notes ou de dessin virtuel.

Les rendus créés à partir de ces premières informations n'hésitent d'ailleurs pas à mettre le stylet en avant. Toutefois, le média coréen The Elec douche quelque peu cet espoir en affirmant que le Galaxy Fold 2 ne pourra pas utiliser le stylet S Pen.

La raison serait tout simplement que la protection UTG (Ultra Thin Glass) de l'affichage souple n'est pas assez solide pour assurer l'utilisation d'un stylet sur le cycle de vie du produit.

Avec une épaisseur de seulement 0,03 mm (épaisseur de l'UTG sur le Galaxy Z Flip), on est loin des 0,4 mm du verre protecteur rigide (Gorilla Glass 6) du Galaxy Note 10 avec stylet S Pen.

Un rendu séduisant mais un stylet de trop ?

Le film plastique du Galaxy Fold comme l'UTG du Galaxy Z Flip et du futur Galaxy Fold 2 ne seraient donc pas assez résistants pour supporter l'usage d'un stylet. Les écrans souples sont déjà soumis à un certain nombre de facteurs de stress qui limitent leur durée de vie et ajouter celui-ci a sans doute semblé trop risqué.

Samsung a déjà été obligé de reporter le lancement du Galaxy Fold à cause de problèmes de charnière et de fragilité de son écran souple flexible et on peut comprendre que le fabricant souhaite avancer avec prudence.

Dommage toutefois puisque le stylet aurait apporté une fonction indéniablement utile à un smartphone pouvant se doubler d'une tablette tactile compacte.