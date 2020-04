Samsung : la division Exynos humiliée du choix du Galaxy S20 sous Snapdragon 865 en Corée

Depuis plusieurs années, le groupe Samsung propose deux variantes de ses smartphones premium, l'une avec le dernier SoC Snapdragon de Qualcomm pour les marchés US et chinois et l'autre avec ses processeurs maison Exynos.

Si quelques différences peuvent exister, l'expérience utilisateur reste en principe plus ou moins la même sur les deux versions, avec des performances proches. Cette année toutefois, la différence de puissance entre le SoC Snapdragon 865 et l'Exynos 990 est nettement plus marquée.

Et ce n'est pas qu'une vue de l'esprit puisque Samsung Electronics a fait le choix de proposer sur son propre marché national les versions du Galaxy S20 avec SoC Snapdragon 865, infligeant un sévère camouflet à la division Exynos.

Le choix est cette année sans doute particulièrement dicté par la meilleure efficacité énergétique du Snapdragon 865, un point non négligeable à l'heure du passage à la 5G pour éviter de se retrouver avec une autonomie famélique.

Mais pour les consommateurs, payer le prix fort d'un smartphone premium pour une telle différence de performances ne passe pas forcément bien. Selon la presse coréenne, le choix de proposer la version avec Snapdragon 865 en Corée et non les modèles sous Exynos 990 a pris beaucoup de monde par surprise chez Samsung mais a été dictée par des considérations marketing en plein développement du marché 5G.

Les responsables de Samsung LSI (la division des semiconducteurs du groupe coréen) a pris la décision comme une humiliation et a tenté de faire changer d'avis la direction, sans succès.

Dans le même temps, maintenir une puce Exynos relève d'une stratégie de survie qui mettrait le groupe coréen à la merci de Qualcomm avec ses demandes de royalties et ses négociations sur les volumes, s'il ne devait s'appuyer que sur les SoC Snapdragon.

La division Exynos reste donc d'actualité et l'une des opportunités restantes consiste à proposer les puces mobiles à d'autres fabricants, comme par exemple le chinois Vivo qui vient d'annoncer un modèle sous Exynos 990.

Pour tenter de revenir dans la course, Samsung a abandonné le développement de coeurs CPU custom sur ses processeurs pour se tourner vers les licences standard ARM.