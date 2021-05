Le Samsung Galaxy Note 20 en promotion, mais aussi notre sélection...

Vous trouverez également le smartphone Samsung Galaxy Note 20 qui est doté d'un écran Super AMOLED de 6,7 pouces qui permet une définition de 2400 pixels x 1080 pixels. Son rafraîchissement est de 60 Hz. Il exploite un SoC Exynos 990 avec 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage interne, extensible via microSD.

Vous pourrez profiter d'un triple capteur photo avec un module principal de 64 mégapixels et deux autres modules de 12 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 10 mégapixels. Le Note 20 est alimenté par une batterie Li-Ion de 4300 mAh compatible à la charge rapide 45 Watts et à la recharge sans fil.

Découvrez également notre sélection des meilleures offres du jour.

Aspirateur à main sans fil Dreame T20 à 281 € au lieu de 391 € ( AliExpress)

Montre connectée Xiaomi Mi Watch Lite à 49 € au lieu de 69 € (AliExpress - France)

Bracelet connecté Xiaomi Mi Band 6 à 43 € au lieu de 59 € (AliExpress - France)

Aspirateur Robot sonique Roborock S7 à 540 € au lieu de 635 € (AliExpress - Espagne)

TV 55" QLED TCL 55C725 à 599 € au lieu de 799 € (Boulanger)





