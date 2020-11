Commençons donc avec l'iPad Air 2020 qui possède un écran IPS de 10,9 pouces qui permet une résolution de 2360 pixels x 1640 pixels. Il exploite un SoC A14 Bionic accompagné de 128 Go d'espace de stockage interne.

Pour la photographie, le capteur photo frontal est de 7 mégapixels, tout comme le capteur photo arrière. Enfin, la batterie est un Li-Po permettant jusqu'à 10 heures d'autonomie et permet la charge rapide, mais pas le chargement sans fil.

L'iPad Air 2020 est actuellement à 612 € au lieu de 669 € chez Rakuten.





Poursuivons avec le Samsung Galaxy Note 20 qui propose un écran super AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels et 393 ppp. Ce smartphone exploite un SoC Exynos 990 avec 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage, vous pourrez accroître le stockage interne jusqu'à 1024 Go grâce à une microSD.

Au niveau de la photographie, on retrouvera un triple capteur photo à l'arrière avec un module principal de 64 mégapixels, et deux autres modules de 12 mégapixels. À l'avant du smartphone, vous retrouverez un appareil photo frontal de 10 mégapixels. Enfin, le Galaxy Note 20 est alimenté par une batterie Li-Ion de 4300 mAh et bénéficie de la charge sans fil et la charge rapide à hauteur de 45 watts.

Le Samsung Galaxy Note 20 4G est disponible à 819 € au lieu de 959 € chez Amazon, mais aussi en version 5G à 919 € au lieu de 1059 €, toujours chez Amazon.





Enfin, la télévision TCL 50P616 propose un écran LED de 50 pouces, soit 127 cm de diagonale, qui permet une définition UDH (4K) de 3840 pixels x 2160 pixels. La fréquence de balayage est de 50 Hz. Cette TV est sous Android TV et c'est donc une smart TV avec de nombreuses applications et avec l'assistant vocal Google.

Au niveau de la connectique, on remarque 2 ports USB 2.0, 3 ports HDMI 2.0, un port Ethernet, mais aussi une sortie audio et casque.

Vous pourrez profiter de la télévision LED TCL 50P616 à 369 € au lieu de 499 € chez la Fnac.





