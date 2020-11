Samsung Galaxy Note 20 : ventes en berne, production ralentie

Le Galaxy Note 20 constitue le smartphone de référence de Samsung pour le second semestre et cette série de fin d'année est généralement bien accueillie en visant une clientèle plus professionnnelle et adepte du stylet.

Toutefois, la publication coréenne The Elec relève que le smartphone serait à la peine cette année, conduisant le fabricant à en réduire la production plus rapidement que prévu.

Elle aurait décidé de ne produire que 600 000 unités en octobre, au lieu des 900 000 smartphones prévus initialement et c'est le Galaxy Note 20 qui serait le plus affecté par rapport à la variante Galaxy Note 20 Ultra.

Essoufflement pour la gamme Galaxy Note

Et si Samsung a connu un résultat opérationnel sur le troisième trimestre de l'année, ce serait surtout grâce aux bonnes ventes de ses modèles de milieu de gamme, poursuit la publication coréenne.

Les attentes vont maintenant se porter sur le Galaxy S21, modèle de référence du premier semestre 2021, dont il se dit qu'il pourrait être annoncé dès le mois de janvier, avec une commercialisation en fin de mois ou début février.

The Elec relève qu'un volume de 2 millions d'unités serait prévu au lancement. Des indices autour d'un Galaxy Note 20 FE (Fan Edition) ont également été relevés, sans savoir encore si un tel smartphone sera effectivement commercialisé.