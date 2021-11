Samsung Galaxy Note : ça sent le sapin (mais pas de Noël)

Il n'y a pas eu de série Galaxy Note cette année et il ne devrait pas y en avoir non plus l'an prochain. La crise des semi-conducteurs est passée par là et Samsung mise dorénavant sur ses smartphones avec écran repliable Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip pour jouer les vedettes au second semestre.

Les attributs de la série Galaxy Note, en particulier le support du stylet S Pen, ont commencé à être dilués dans les caractéristiques d'autres modèles, comme le Galaxy S21 Ultra, le Galaxy Z Fold 3 ou le futur Galaxy S22 Ultra qui devrait disposer d'un logement pour le stylet.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Avec ces différents éléments, la gamme Galaxy Note semble donc être compromise. Le site coréen ETNews affirme que la décision est déjà prise chez Samsung de mettre un terme à la gamme.

La production des modèles actuels Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra va être interrompue d'ici la fin de l'année. La principale explication à l'abandon de la gamme viendrait de la transition vers les smartphones avec écran pliable dont le succès se confirme de trimestre en trimestre et dont les volumes surpasseront ceux de la série Galaxy Note dès l'an prochain.

Samsung anticipe un volume de 13 millions de smartphones Galaxy Z Fold / Galaxy Z Flip écoulés l'an prochain, alors que les Galaxy Note ont atteint des volumes de 12,7 millions et 9,7 millions d'unités en 2019 et 2020.