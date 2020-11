Le Samsung Galaxy S20 Fan Edition en promotion, mais aussi des TV QLED Samsung, etc

Le bon plan du jour concerne le smartphone Samsung Galaxy S20 Fan Édition qui propose un écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec un rafraîchissement de 120 Hz et un capteur photo avant de 32 mégapixels. À l'arrière, on trouvera un triple capteur photo 12 + 12 + 8 mégapixels logés dans un rectangle reprenant le design de la série Galaxy S20 avec ultra grand angle 123 degrés et zoom optique x 3, sans compter la stabilisation optique OIS et l'autofocus avec tracking.

Ce smartphone Samsung exploite un SoC Exynos 990 en version 4G, avec 6 à 8 Go de RAM et de 128 à 256 Go de stockage. Dans le même temps, le smartphone embarque une batterie de 4500 mAh avec charge rapide 25W, mais aussi charge sans fil et charge sans fil inversée.

Le Samsung Galaxy S20 Fan Édition est actuellement à 499 € au lieu de 659 € chez Rakuten !



Ci-dessous notre sélection des offres les plus pertinentes de la journée :



Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant les imprimantes 3D Alfawise U30 Pro et U20 One en promotion, mais aussi le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 5, le Samsung Galaxy A21s et la barre de son 3.1 Sony HT-ZF9 à prix cassé !