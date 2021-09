Le Samsung Galaxy S20 FE 128 Go à prix réduit, mais aussi notre belle sélection des bons plans du jour.

Aujourd'hui, une belle sélection de bons plans s'offre à vous avec des PC portables, des écrans PC, etc. Avec en tête, le smartphone Samsung Galaxy S20 FE 128 Go qui profite d'une belle réduction.

Le smartphone Samsung Galaxy S20 FE 128 Go bénéficie d’une très belle réduction. Il est équipé d’un écran AMOLED de 6,7" avec une définition de 2400 x 1080 px, le smartphone affiche un design sobre de couleur mate et profite aussi d’une étanchéité IP68. De plus, il est propulsé par un SoC Exynos 990 avec 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage.

Le Samsung Galaxy S20 FE est accompagné d’un module de trois capteurs photo sur l’arrière du smartphone, avec un capteur de 12 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 8 MP. Enfin, le module photo frontal est un capteur de 32 mégapixels pour faire de parfaits selfies.

Grâce à sa batterie de 4500 mAh, le smartphone profite d’une autonomie de 20 heures et il lui faudra moins d’une heure et demie pour le recharger.

Sur le site de Rakuten, le smartphone Samsung Galaxy S20 FE 128 Go est au prix de 437 € au lieu de 599 € avec le code APP15 valable depuis leur application. La livraison est gratuite.



Et vous trouverez également ci-dessous notre sélection des promotions du jour les plus intéressantes :

Casque



