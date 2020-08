Bon plan : le Samsung Galaxy S20+ à 614 € seulement, le Note 20 à -100€ mais aussi notre sélection du jour

Le bon plan du jour est un récapitulatif des meilleures offres de la journée dont le smartphone Samsung Galaxy S20+ qui profite d'un affichage de 6,7" pouces AMOLED avec une résolution d'écran de 3200 pixels x 1440 pixels. Ce Galaxy S20+ exploite un SoC Exynos 990 gravé en 7 nm EUV pour assurer des performances haut de gamme avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Vous pourrez augmenter l'espace de stockage interne via une MicroSD.

D’un point de vue photographie, on retrouve un capteur 64 mégapixels sur ce Galaxy S20+ avec un zoom optique x3, un zoom numérique x30. Ce Samsung offre également des capacités d’enregistrement vidéo en 8 K. Enfin, il est alimenté par une batterie de 4500 mAh, ce qui lui permet une très bonne autonomie.

Vous pourrez profiter du smartphone Samsung Galaxy S20+ 4G en promotion chez Rakuten à 614 € au lieu de 1009 €, prix officiel.

A noter également une promotion chez Cdiscount uniquement pour les membres CDAV avec une réduction de 100 € avec le code GALAXY100 sur les Galaxy Note 20 4G et 5G 256 Go en divers coloris, sur cette page dédiée.



Mais vous pourrez également retrouver d'autres promotions chez les différents e-commerçants :

