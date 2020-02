Galaxy S20 : du rafraîchissement en 120 Hz mais seulement en résolution FHD+

Les smartphones Galaxy S20 profitent d'un affichage Dynamic OLED de type Infinity-O, avec un trou centré dans l'écran pour le capteur photo de 10 megapixels. Ils proposent toujours une résolution WQHD+ et intègrent pour la première fois un rafraîchissement d'écran 120 Hz.

Cette fonctionnalité commence à faire son apparition dans les smartphones, après la tendance du 90 Hz en 2019, et promet des animations d'écran toujours plus fluides au prix d'une surconsommation d'énergie.

Conscient de cette difficulté, Samsung n'active pas par défaut le 120 Hz : il faut donc que l'utilisateur aille le cocher dans les paramètres du smartphone. Par ailleurs, lorsque cette fonctionnalité est activée, l'écran est automatiquement ramené à une résolution FHD+, là encore pour limiter la consommation d'énergie.

Il n'est donc tout simplement pas possible de profiter de l'expérience d'un affichage WQHD+ avec rafraîchissement 120 Hz sur la gamme Galaxy S20, même en acceptant la forte consommation d'énergie que cela entraînerait.

A pleine résolution, les smartphones de Samsung restent sur un rafraîchissement standard de 60 Hz. Pas sûr donc que le rafraîchissement 120 Hz ne soit autre chose qu'une de ces fonctionnalités essayées quelques minutes "pour voir" avant d'être rapidement oubliées, et les acheteurs du Galaxy S20 Ultra à plus de 1300 € ne seront pas mieux lotis que les possesseurs des modèles Galaxy S20 et S20+.

Le rafraîchissement 120 Hz, parti des smartphones gaming, est en train de se diffuser aux smartphones grand public et pas forcément premium et l'on devrait voir se multiplier les annonces à ce sujet, à commencer par OnePlus qui a fait de gros efforts pour vanter les mérites du 90 Hz l'an dernier et prépare le 120 Hz pour sa série OnePlus 8.