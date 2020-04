Galaxy S20 Ultra : les utilisateurs de la version Exynos mécontents

L'écart de performances entre les versions Exynos 990 et Snapdragon 865 de la série Galaxy S20 de Samsung fait monter la grogne des utilisateurs. Le choix de privilégier les modèles avec la puce de Qualcomm jusque sur le marché coréen fait monter le bad buzz autour des versions sous Exynos, surtout quand le tarif premium est le même dans les cas.

Et pour les acheteurs du Galaxy S20 Ultra à plus de 1200 €, la grogne semble monter et se cristalliser autour de plusieurs éléments. L'autonomie réduite du fait de la présence du rafraîchissement d'écran 120 Hz et du modem 5G, plus marquée sur la version en Exynos, est une cause de mécontentement mais elle n'est pas la seule.

Certains utilisateurs se plaignent d'une surchauffe qui peut conduire à des plantages ou des ralentissements lors des sessions de jeu tandis que d'autres estiment que l'autofocus de leur smartphone ne fonctionne pas correctement, occasionnant de nombreuses photos floues.

D'autres problèmes sont signalés, comme des artefacts en zoom x5 ou des vidéos Slow Motion au rendu approximatif. Difficile de faire la part des choses dans ces problèmes signalés et de savoir si Samsung pourra y remédier par des mises à jour.

Déjà confronté aux problèmes de la crise sanitaire et du retard au lancement / déploiement de la 5G qui s'annonce, le fabricant n'a sans doute pas besoin de cette mauvaise publicité, alors que se profilent des ventes inférieures aux attentes pour la série Galaxy S20.