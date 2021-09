Le Samsung Galaxy S21 FE a-t-il été abandonné ?

A défaut d'un Galaxy Note couvrant le second semestre, Samsung est censé s'appuyer sur un Galaxy S21 FE reprenant les caractéristiques de la gamme Galaxy S21 à un tarif plus abordable, en conjonction avec les smartphones Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 avec écran repliable, innovants mais qui ne peuvent générer beaucoup de volume.

Le destin de ce Galaxy S21 FE est compliqué par la crise des semiconducteurs qui a déjà repoussé son lancement à la fin de l'année 2021, faute de disposer de certains composants comme le SoC Snapdragon 888 de Qualcomm.

Rendu supposé du Galaxy S21 FE

Il pourrait même être finalement abandonné. Après la rumeur d'une mise en production très limitée alors qu'elle devrait déjà battre son plein, voici maintenant qu'il se murmure que l'événement Galaxy Unpacked prévu pour sa présentation en octobre a été annulé.

Le succès inattendu du Galaxy Z Flip 3, associé à une situation de pénurie de puces qui reste vive, expliqueraient l'abandon du Galaxy S21 FE. Samsung préfèrerait finalement se concentrer sur son smartphone à écran souple et augmenter ses moyens de production pour lui plutôt que pour un nouveau modèle qui arriverait très tard dans l'année, alors que la série Galaxy S22 est attendue dès le tout début de 2022.

Samsung va sans doute perdre en volume sur le second semestre de l'année et voir la concurrence chinoise se rapprocher un peu plus de sa position de leader mondial des smartphones mais les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 offrent des marges conséquentes qu'il serait dommage de sacrifier.