Samsung Galaxy S21+ : le smartphone se montre dans une vidéo de prise en main

Après les rendus et une première photo, c'est carrément une vidéo de prise en main du Galaxy S21+ (identifié par sa référence SM-G996U apparaissant fugacement dans la vidéo, de même que la présence d'Android 11) qui a émergé sur Youtube et dévoile son design.

Celui-ci correspond aux informations déjà sorties avec un affichage qui reste plan et propose un poinçon centré pour le capteur photo avant. Les bordures sont très fines sur toutes les tranches.

Le dos montre le triple capteur photo placé en angle et dont l'emprise englobe l'angle et les tranches. Le reste du dos est noir mat et semble bien être en plastique, comme le suggérait déjà l'image diffusée il y a peu des Galaxy S21+ et S1 Ultra.

L'auteur de la vidéo évoque une qualité photo perfectible mais rien n'est dit sur l'état d'avancement du hardware ni sur la finalisation du firmware, de sorte qu'il est impossible d'en tirer des conclusions.

De même, sur ce Galaxy S21+ destiné au marché US et donc sous Snapdragon 888, les résultats de benchmark avec Geekbench 5 donnent 115 points en test single core et 3326 points en test multiscore, sans pouvoir dire avec quel niveau de finalisation.