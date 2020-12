Samsung Galaxy S21+ et S21 Ultra : première photo des smartphones !

Les configurations des capteurs photo des Galaxy S21+ et S21 Ultra se montrent dans une image, et il ne s'agit cette fois pas d'un rendu.

On a déjà une bonne idée du design des capteurs photo de la future série Galaxy S21 grâce à différents rendus diffusés depuis plusieurs semaines. L'aspect des smartphones se dévoile plus complètement avec cette fois une photo des Galaxy S21+ et S21 Ultra montrant leur système multi-capteur.

L'image a été obtenue par le youtubeur Sakitech et montre le dispositif en angle des futurs smartphones de référence de Samsung qui dépasse légèrement de la coque. Si le Galaxy S21 Ultra englobe cinq capteurs et le flash dans un même rectangle, ce dernier se trouve décalé à l'extérieur dans le cas du Galaxy S21+, conformément aux rendus déjà publiés.

Les modules sont en partie détaillés et le Galaxy S21 Ultra utiliserait donc bien un module principal 108 megapixels associé à un ultra grand angle 12 megapixels et à deux téléobjectifs.

Le module le plus bas est un capteur périscopique qui devrait assurer un zoom sans perte x10 tandis que l'autre proposerait du zoom x3.

Sur le Galaxy S21, on devrait trouver un module principal de 12 megapixels, un ultra grand angle de 12 megapixels et un téléobjectif 64 megapixels. Les deux smartphones montrés sur l'image présentent une finition noir mat mais rien ne dit encore qu'il s'agira d'un des coloris des smartphones présentés en principe dès janvier prochain.