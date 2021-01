Galaxy S21 : Samsung n'espère pas faire beaucoup mieux que la série précédente

La série Galaxy S20 a eu du mal à s'imposer en 2020. L'essoufflement vis à vis de la gamme premium de Samsung face à une concurrence toujours plus fournie et rapide, notamment chez les fabricants chinois, et la crise sanitaire mondiale, avec ses phases de confinement, ont taillé dans le volume de smartphones livrés.

La firme coréenne a présenté sa nouvelle famille Galaxy S21 dès mi-janvier 2021 et va la commercialiser dans quelques jours mais elle reste étonnamment prudente sur les volumes attendus.

Selon la publication coréenne The Elec, l'objectif interne serait de l'ordre de 26 millions de smartphones Galaxy S21 écoulés sur l'année, soit un volume similaire à celui des Galaxy S20 et qui n'était déjà pas très élevé.

Même si le monde entier a commencé à s'adapter à la crise de la Covid-19, Samsung estime toujours que la pandémie, en maintenant les boutiques physiques fermées durablement, va maintenir la pression sur les ventes et fragiliser sa position sur le segment premium.

La répartition attendue des ventes est la suivante : 10 millions pour le Galaxy S21, 8 millions pour le Galaxy S21+ et 8 millions pour le Galaxy S21 Ultra. On notera que malgré leur tarif à plus de 1000 €, les deux plus grands modèles seraient à peine moins plébliscités que la version standard.

Dans le même temps, Samsung avait été surpris de la demande pour la version Ultra l'an dernier et avait dû réorganiser rapidement sa production pour répondre à cet intérêt particulier du public.

Le volume de 26 millions de Galaxy S21 reste prudent et The Elec indique que Samsung a tout de même commandé un peu plus de composants que l'an dernier. Tout va dépendre des trois premiers mois de ventes, indicateur précieux du succès des smartphones.