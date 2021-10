Samsung Galaxy S22 : finalement de la charge 25W pour tous ?

Pendant que les fabricants chinois de smartphones proposent des charges dépassant les 50W et grimpant jusqu'à 120W, le géant coréen Samsung reste sur des puissances plus faibles qui permettent aussi de préserver la capacité de la batterie dans le temps.

L'arrivée de la série Galaxy S22 laisse espérer du changement avec notamment le support d'une charge 45W au moins pour le modèle le plus richement doté, à savoir le Galaxy S22 Ultra, mais les documents de certification chinois ne vont pas forcément en ce sens.

Ils ne listent pour les trois modèles qu'une charge 25W (en 9V / 2,77A) avec le chargeur EP-TA800 déjà utilisé pour les séries précédentes. Samsung resterait donc sur les mêmes bases.

Toutefois, les documents ne listent pas forcément toutes les capacités de charge des smartphones et il reste possible que le Galaxy S22 Ultra offre une puissance de charge plus importante que les 25W nécessaires avec le chargeur livré dans la boîte.

Le leaker Ice Universe, très actif sur les rumeurs autour de Samsung, affirmait ainsi encore mi-septembre que le Galaxy S22 Ultra profitera d'une charge 45W en 10V / 4,5A.