Samsung : le Galaxy S22 FE sacrifié pour ses composants mais un Galaxy S23 FE maintenu

Avec la série Galaxy S Fan Edition (FE), Samsung a eu l'idée de proposer un smartphone reprenant les caractéristiques de ses flagships du début d'année mais lancé au second semestre et à un tarif plus bas.

Cette stratégie permet de fournir un modèle facile à produire en reprenant les composants de la gamme de référence. Toutefois, avec la pénurie de composants qui a aussi touché l'industrie mobile, le fabricant aurait fait le choix de sacrifier cette année le Galaxy S22 FE.

Après un Galaxy S21 FE lancé tardivement et se retrouvant sur le marché en même temps que les Galaxy S22 en début d'année, le leader des smartphones aurait décidé d'annuler le S22 FE pour privilégier la production et les ventes du Galaxy S22 Ultra, son modèle premium, en utilisant son stock de composants.

Ce dernier s'est écoulé à 10 millions d'exemplaires au premier semestre et Samsung peut espérer en vendre encore quelques millions sur la deuxième partie de l'année.

Pas de Galaxy S22 FE mais un Galaxy S23 FE l'an prochain

Pour les modèles FE, la situation était de toute façon compliquée avec le choix de lancer deux Galaxy FE la même année ou bien de suivre le nouveau rythme avec des gammes risquant de se cannibaliser.

Samsung préfère logiquement privilégier la gamme Galaxy S22 et le modèle à plus forte rentabilité Galaxy S22 Ultra. Pour autant, la série Fan Edition ne serait pas abandonnée et il est question de proposer un Galaxy S23 FE ultérieurement.

La publication coréenne The Elec indique ainsi qu'un volume de 3 millions d'unités serait prévu, soit autant que ce qui était envisagé pour le Galaxy S22 FE. Elle évoque également les volumes attendus pour la gamme Galaxy S23 de début 2023 :

8,5 millions pour le Galaxy S23

6,5 millions pour le Galaxy S23 Plus

13 millions pour le Galaxy S23 Ultra

On observe ainsi que le modèle le plus onéreux de la gamme est aussi le plus demandé, ce qui est bon pour les revenus de Samsung. Avant cela, les Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 attendus dans quelques jours devraient aussi fournir d'intéressants volumes cette année.