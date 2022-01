Samsung Galaxy S22 : l'événement Galaxy Unpacked confirmé pour le 9 février

Le groupe Samsung doit présenter sa nouvelle gamme de smartphones de référence Galaxy S22 et l'on savait que la firme prépare un événement Galaxy Unpacked pour le mois de février.

Restait à en connaître la date précise. L'intéressé confirme ce qui était dans l'air depuis quelques jours : l'événement Galaxy Unpacked en question se tiendra le 9 février prochain.

Dans son invitation, Samsung évoque "The Epic Standard" et, à côté des Galaxy S22 / S22 Plus et S22 Ultra, on pourrait bien découvrir les tablettes haut de gamme Galaxy Tab S8 avec plusieurs variantes dont l'Ultra dotée d'un affichage avec une encoche.

Sur un teaser précédent, Samsung teasait l'événement en rappelant une certaine filiation avec la série Galaxy Note désormais abandonnée en tant que telle mais dont les valeurs sont intégrées dans les nouveaux modèles Galaxy S, à commencer par le support du stylet S Pen.

Le géant coréen devrait donc de nouveau s'attirer la lumière médiatique par un événement dédié avant de mettre en avant ses nouveaux produits durant le salon MWC 2022 de Barcelone qui se tiendra fin février.