Samsung Galaxy S22 : les numéros de référence se dévoilent et évoluent

Si toute l'attention va se porter sur les smartphones avec écran pliable sur le second semestre, Samsung prépare activement la série Galaxy S22 et leur identifiant de référence va connaître certaines modifications par rapport aux générations précédentes.

A défaut d'un Galaxy Note cette année, ce sont les smartphones avec écran pliable Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 qui vont occuper l'espace premium chez Samsung en ce second semestre 2021.

Si l'on excepte le Galaxy S21 FE en fin d'année, la prochaine série de flagships sera celle des Galaxy S22 attendue en début d'année prochaine. Le site SamMobile indique avoir obtenu les numéros de référence des futurs modèles et note des changements dans la nomenclature.

Rendu supposé du Galaxy S22

Les actuels Galaxy S21 sont identifiés par les SM-G991, SM-G996 et SM-G998 et, plutôt que de passer à SM-G1000, les smartphones Galaxy S22 utiliseront une référence SM-S9xx.

Le Galaxy S22 sera donc le modèle SM-S901, le Galaxy S22+ sera le SM-S906 et le Galaxy S22 Ultra deviendra SM-S908 si les noms commerciaux sont conservés dans la prochaine série.

Connaissant ces codes, il sera plus facile de les identifier dans les documents de certification et d'appréhender leurs fonctionnalités. Les trois variantes Galaxy S22 devraient toutes offrir une compatibilité 5G et l'on espère voir arriver sur ces modèles un premier SoC Exynos avec partie graphique développée avec AMD et ses technologies Radeon.