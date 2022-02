Samsung Galaxy S22 / S22 Plus / S22 Ultra : comment profiter des précommandes avec de nombreux avantages

La série Galaxy S22 de Samsung vient d'être annoncée et les précommandes sont dès à présent ouvertes pour les trois variantes. Voici comment en profiter et avec quels avantages à la clé.

Le géant Samsung passe à l'offensive en présentant dès à présent sa nouvelle gamme de smartphones de référence pour le premier semestre 2022 avec la série Galaxy S22, toujours composée de trois modèles.

Elle s'articule toujours autour d'un affichage AMOLED de 6,1 à 6,8 pouces (FHD+ pour les Galaxy S22 et Galaxy S22+, QHD+ pour le Galaxy S22 Ultra et passe à un nouveau SoC Exynos 2200 gravé en 4 nm et exploitant une partie graphique RDNA mobile venue d'AMD, au lieu de l'habituel GPU ARM Mali, avec bien sûr une compatibilité 5G.

Smartphones capables de tout faire et embarquant Android 12 avec la surcouche One UI 4.1, ils misent aussi sur leurs qualités photographiques et notamment l'amélioration de la photo de nuit, que Samsung qualifie de Nightography.

On trouvera sur les Galaxy S22 et S22+ trois capteurs dont un module principal de 50 megapixels et une capacité de zoom sans perte x3, tandis que le Galaxy S22 Ultra se distingue par sa configuration à quatre capteurs avec module principal 108 megapixels, ultra grand angle et deux téléobjectifs permettant du zoom sans perte jusqu'à x10 et un Space Zoom x100.

On notera par ailleurs le retour de la capacité de charge rapide filaire jusqu'à 45W pour les Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra.

Les précommandes pour les trois modèles sont ouvertes dès à présent, même s'ils n'arriveront pas sur le marché en même temps : 24 février pour le Galaxy S22 Ultra, 11 mars pour les Galaxy S22 et S22+.

Pour les précommandes des Galaxy S22 et S22+, cela va du 9 février au 10 mars et donne droit en cadeau aux écouteurs Galaxy Buds Pro et à une offre de 100 € de bonus pour la reprise d'un ancien smartphone. En outre, l'assurance Samsung Care+ est offerte.

A noter que les Galaxy S22 et S22+ profiteront en précommandes de coloris exclusifs : Bleu ciel, Gris, Crème et Violet.

Pour ces modèles en Couleurs Exclusives, Samsung ajoute une coque transparente et un chargeur sans fil offerts et ajoutés automatiquement au panier pour les commandes réalisées entre le 9 février et le 10 mars 2022 (dans la limite des stocks disponibles).

La précommande du Galaxy S22 Ultra court du 9 février au 24 février et permet d'obtenir les écouteurs sans fil Galaxy Buds Pro en cadeau, ainsi que 150 € de bonus pour la reprise d'un ancien appareil. La même assurance Samsung Care+ est offerte.

Le Galaxy S22 Ultra en précommande aura droit également à des Couleurs Exclusives : Bleu ciel, Gris et Rouge. Pour ces modèles en Couleurs Exclusives, Samsung ajoute une coque transparente et un chargeur sans fil offerts et ajoutés automatiquement au panier pour les commandes réalisées entre le 9 et le 24 février 2022 (dans la limite des stocks disponibles).