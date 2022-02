Samsung Galaxy S22 Ultra : le smartphone premium sauce Galaxy Note

Le voici enfin, ce Galaxy S22 Ultra qui doit exprimer l'hybridation entre les séries Galaxy S et Galaxy Note depuis la disparition de ces derniers. Le smartphone mise sur son grand affichage incurvé de 6,8 pouces en résolution QHD+ avec une dalle Dynamic AMOLED offrant un rafraîchissement dynamique de 120 Hz.

S'il ne suit pas les trace du Galaxy Z Fold3 et conserve un poinçon centré pour le capteur photo avant de 40 megapixels, il embarque désormais un stylet S Pen (avec son logement) dont le fabricant promet une latence réduite de 70% pour répondre encore plus précisément aux gestes de l'utilisateur, sans temps mort.

Un peu plus épais que les autres Galaxy S22 avec 8,9 mm d'épaisseur et pesant ses 229 g, le Galaxy S22 Ultra embarque un SoC Exynos 2200 avec 8 ou 12 Go de RAM et un large choix de capacités de stockage : 128 Go, 256 Go, 512 Go et même 1 To !

Sa batterie de 5000 mAh pourra supporter une charge filaire jusqu'à 45W (avec chargeur en option) et sans fil de 15W, avec mode de charge sans fil inversée. La coque est certifiée IP68 et ne craindra pas les éclaboussures et immersions courtes.

Là où le Galaxy S22 Ultra se distingue particulièrement des autres modèles, c'est par le design de son bloc photo dont les modules ne sont pas regroupés dans un bloc et semblent sortir directement de la coque.

Le capteur principal est un module de 108 megapixels avec ouverture f/1,8. Il est accompagné d'un ultra grand angle de 12 megapixels (f/2,2 et angle de vision de 120 degrés) et de deux téléobjectifs : un module 10 megapixels assurant un zoom optique x3 (f/2,4) et un second module 10 megapixels offrant un zoom sans perte x10 mais avec une ouverture réduite à f/4,9 et qui demande donc beaucoup de luminosité.

Ces différents capteurs permettent de générer un Space Zoom X100 qui vous rapprochera très fortement de votre sujet. Samsung promet que la partie photo du Galaxy S22 Ultra sera à l'aise en toutes circonstances, que la lumière soit forte ou faible, grâce à ses capteurs à grands pixels, une optique Super Clear Glass et à son intelligence artificielle.

Pour les puristes, il sera possible d'accéder aux données brutes au format RAW avec une application comprendant de nombreux outils d'édition.

Le Galaxy S22 Ultra sera disponible dès le 25 février 2022, soit plus tôt que les Galaxy S22 et S22+ (11 mars) aux tarifs suivants :

8 / 128 Go : 1259 €

12 / 256 Go : 1359 €

12 / 512 Go : 1459 €

12 Go / 1 To : 1659 € (disponible plus tard)

Le smartphone peut être précommandé dès à présent sur le site officiel de Samsung avec en cadeau les écouteurs sans fil TWS Galaxy Buds Pro et la possibilité éventuelle d'une reprise d'un ancien smartphone pour faire baisser la note.