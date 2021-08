Samsung Galaxy S22 Ultra : finalement pas de grosse évolution du capteur photo ?

Avec son capteur principal 108 megapixels, son ultra grand angle 12 megapixels et ses deux zooms de 10 megapixels dont un périscopique permettant un zoom sans perte x10, le Galaxy S21 Ultra est plutôt bien équipé.

On pouvait penser que le Galaxy S22 Ultra attendu en début d'année prochaine irait encore plus loin, d'autant plus qu'il commence à être question de l'arrivée de capteurs photo 200 megapixels.

Pourtant, diverses rumeurs récentes suggèrent que la configuration photo du modèle ne sera pas très différente du flagship actuel. Le site Galaxyclub.nl évoque des téléobjectifs similaires, avec toujours un capteur 10 megapixels pour du zoom x3 sans perte et un capteur périscopique 10 megapixels pour un zoom x10.

Un concept séduisant du Galaxy S22 Ultra mais qui n'est que ça

Selon le leaker @FronTron, le Galaxy S22 Ultra conserverait un capteur principal de 108 megapixels et proposerait un ultra grand angle 12 megapixels et deux capteurs 12 megapixels pour le zoom.

Dans les deux cas, les améliorations de qualité photo devraient être légères. Il reste à voir si la rumeur d'un capteur périscopique à lentille mobile pouvant proposer un zoom sans perte à plusieurs grossissements se vérifiera.

Celle d'un capteur photo avant logé sous l'écran comme proposé sur le Galaxy Z Fold 3, est déjà enterrée et l'on devrait donc trouver un capteur photo avant avec poinçon.

Finalement, c'est peut-être du côté des Galaxy S22 et S22+ que la qualité photo pourrait faire un bond puisque l'on suggère qu'ils embarqueront un capteur photo principal de 50 megapixels associé à un ultra grand angle 12 megapixels et un zoom 12 megapixels.