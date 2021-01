Samsung Isocell HM3 : le capteur 108 megapixels du Galaxy S21 Ultra en promet encore plus

Le smartphone Galaxy S21 Ultra embarque un capteur 108 megapixels Isocell HM3 de nouvelle génération avec gestion de l'autofocus PDAF et mode Smart ISO Pro offrant une profondeur de couleur 12-bit.

Le nouveau fleuron du groupe Samsung embarque un quadruple capteur photo dont le module principal est un capteur de 108 megapixels. Cette résolution était déjà proposée sur le Galaxy S20 Ultra l'an dernier mais la firme coréenne en a profité pour améliorer encore sa solution.

Le Galaxy S21 Ultra profite donc d'un nouveau capteur Samsung Isocell HM3 de 1/1,33 pouce et exploitant des pixels de 0,8 µm. La firme s'est déjà aventurée plus bas (0,7 µm avec le capteur Bright Isocell Slim GH1) pour gagner en compacité mais ce palier semble offrir actuellement le meilleur compromis.

Le géant coréen a appris de ses erreurs avec les problèmes de focus du Galaxy S20 Ultra et fait désormais appel à un autofocus par détection de phase (PDAF) baptisé Super PD Plus améliorant les mesures que ce soit pour des sujets en mouvement ou pour des scènes faiblement éclairées et permettant de conserver une bonne netteté en toute occasion.

Le capteur Isocell HM3 introduit également une détection HDR Smart ISO Pro combinant des images en bas et haut ISO pour les réunir en un cliché avec une profondeur de couleur sur 12 bit et un bruit réduit.

Cette technique permet d'éclaircir les clichés même en très basse luminosité tout en conservant beaucoup de détails et en limitant les artefacts.

On retrouve avec ce capteur la technique de pixel binning 9 en 1 qui transformera un cliché 108 megapixels en une photo 12 megapixels comme si elle avait été prise avec un capteur exploitant des pixels de 2,4 µm et donc capable de recueillir beaucoup plus de lumière.

Le capteur Isocell HM3 est déjà en production et il reste à voir quels smartphones il équipera ces prochains mois, chez Samsung comme chez d'autres acteurs.

Le Galaxy S21 Ultra, mais aussi les Galaxy S21 et S21+, sont actuellement disponibles en précommande jusqu'au 28 janvier, avec des écouteurs Galaxy Buds Pro ou Galaxy Buds Live offerts.