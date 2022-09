Samsung Galaxy S23 avec du tout Snapdragon ou pas ?

Actuellement et pour la distribution à l'échelle mondiale, près de trois quarts des smartphones de la gamme Galaxy S22 de Samsung introduite en 2022 sont équipés d'une plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. Une large majorité donc, et c'est sinon un SoC Exynos 2200 de Samsung.

Cette proportion peut paraître étonnante d'autant qu'en France et plus globalement en Europe, c'est un SoC Exynos 2200. Sauf que c'est un SoC Snapdragon 8 Gen 1 pour des gros marchés comme par exemple les États-Unis, la Chine et l'Inde. C'est forcément un poids qui pèse dans la balance.

La prévision de Ming-Chi Kuo

Pour la prochaine gamme de smartphones Galaxy S23, l'analyste Ming-Chi Kuo de TF International Securities avait estimé que Samsung ferait le choix unique d'un SoC de Qualcomm, et ainsi du Snapdragon 8 Gen 2.

" Qualcomm sera probablement le seul fournisseur de processeurs pour le Samsung Galaxy S23, grâce à la prochaine puce SM8850 fabriquée par TSMC en 4 nm. […] Le S23 pourrait ne pas adopter l'Exynos 2300 fabriqué par Samsung en 4 nm, parce qu'il ne peut pas rivaliser avec le SM8550 dans tous les domaines ", avait écrit Ming-Chi Kuo.

SM8550 n'est autre que le nom de code du Snapdragon 8 Gen 2. Selon Ming-Chi Kuo, la puce SM8550 est optimisée pour la conception de TSMC, et a des avantages par rapport au Snapdragon 8 Gen 1 et Snapdragon 8 Gen+ 1 en matière de puissance et d'efficacité énergétique. Un dernier point sur lequel l'Exynos 2200 de Samsung peut être critiqué.

Une tendance évoquée par le patron de Qualcomm

Une telle rumeur est devenue beaucoup plus crédible à la suite de la publication des derniers résultats trimestriels de Qualcomm fin juillet. Président et patron du groupe de San Diego, Cristiano Amon a évoqué une évolution importante de la relation avec Samsung.

" Nous sommes très heureux d'annoncer que Qualcomm et Samsung ont conclu un nouvel accord pluriannuel qui débutera en 2023 et qui permettra d'étendre l'utilisation des plateformes Snapdragon aux futurs produits premium Samsung Galaxy dans le monde entier. "

À la question d'un analyste sur cet accord et pour avoir davantage de précisions, le patron de Qualcomm avait répondu : " Ce que je peux dire à ce stade, c'est que nous étions à 75 % sur le Galaxy S22 avant l'accord. […] Nous allons être bien meilleurs que cela sur le Galaxy S23 et au-delà. […] Nous équiperons leurs appareils à l'échelle mondiale. "

Rumeur de tensions chez Samsung

Une autre rumeur vient toutefois désormais semer le trouble. Sur Weibo, le leaker Ice Universe rapporte des tensions en interne chez Samsung.

" Le département Samsung MX (Mobile eXperience) espère que la gamme S23 utilisera les processeurs Snapdragon, mais Samsung Electronics veut continuer d'utiliser certaines puces Exynos, et le département pour le mobile n'est pas satisfait de cette situation. "

Voilà qui pourrait bien remettre en cause du tout Qualcomm avec les Galaxy S23. Une conséquence possible serait qu'un marché comme l'Europe ait droit à de l'Exynos 2300 et non du Snapdragon 8 Gen 2. Samsung devrait annoncer les Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra en février 2023.