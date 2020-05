Samsung Galaxy S21 / S30 : capteur photo 150 megapixels et abandon de l'autofocus laser ?

Avec une série Galaxy S20 qui avait le saut vers des capteurs photo plus imposants, les spéculations sur la prochaine génération ont démarré à la lumière des différentes rumeurs et informations disponibles.

Si Samsung n'avait pas fait la course aux megapixels avec ses smartphones premium Galaxy S10, la donne a changé avec l'arrivée des Galaxy S20 et notamment du Galaxy S20 Ultra équipé d'un gros capteur 108 megapixels.

Les retours ne sont pas forcément aussi bons qu'espérés (ou les utilisateurs se montrent plus critiques vis à vis d'un appareil mobiles à plus de 1200 €), notamment pour des problèmes d'autofocus approximatif, mais la tendance est lancée.

Et déjà, les spéculations vont bon train concernant la génération suivante. Pour le Galaxy S30 (ou Galaxy S21) de 2021, la presse coréenne anticipe l'abandon de l'autofocus laser et l'intégration d'un capteur photo de 150 megapixels que Samsung serait en train de préparer et qui serait d'abord proposé chez Xiaomi, comme ce fut déjà le cas pour le capteur 108 megapixels présent dans le Mi Note 10 avant d'arriver sur le Galaxy S20 Ultra.

Il serait accompagné d'un module 64 megapixels en téléobjectif, d'un module 16 megapixels ultra grand angle et d'un gros capteur 12 megapixels pour la macrophotographie, sans compter un capteur 3D ToF.

Deux variantes seraient testées, l'une avec une stabilisation OIS pour le capteur principal, le téléobjectif et le capteur selfie et l'autre avec de l'OIS pour le capteur principal, le téléobjectif et l'ultra grand angle.