Xiaomi premier à proposer un smartphone avec capteur photo 150 megapixels ?

Un temps mise en pause pour améliorer d'autres aspects de la photo mobile, la course aux megapixels a repris de plus belle chez les fabricants de smartphones. Proposer des capteurs de 40 à 50 megapixels est devenu monnaie courante, en attendant de voir se multiplier les modèles avec des modules de 64 megapixels.

Au-delà, seuls Xiaomi et Samsung proposent sur certains modèles un capteur de 108 megapixels, via le module Isocell Bright HMX conçu par le groupe coréen. Et la suite s'organise : selon Ice Universe sur Twitter, Samsung prépare pour la fin d'année un nouveau module photo de 150 megapixels.

Samsung Isocell Bright HMX de 108 megapixels

Ce dernier serait disponible sur le dernier trimestre de l'année et ce serait une nouvelle fois Xiaomi qui pourrait le proposer le premier sur un smartphone (un successeur du Mi Note 10 ?).

Pour pouvoir en profiter, il faut que les SoC soient capables de gérer de tels flux. Les processeurs haut de gamme tels que le Snapdragon 865 peuvent gérer jusqu'à 200 millions de pixels.

Le module de 150 millions de pixels présenterait un gros capteur de 1 pouce et exploiterait toujours la technologie nanocell avec fusion de 9 pixels en 1 pour produire une photo conservant une bonne luminosité ramenée à 16 megapixels.

D'autres étapes seraient prévues puisque des modules de 250 megapixels, et même 600 megapixels, sont évoqués.