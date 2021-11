Les ventes de smartphones résistent en Europe, Samsung toujours large leader devant Xiaomi

Les marchés européens laissent derrière eux les effets des confinements de la pandémie mais sont maintenant confrontés à la problématique de la crise des semi-conducteurs.

Dans ces conditions, la reprise des ventes de smartphones se fait en douceur, selon le cabinet d'études Counterpoint Research, avec un recul de 1% au troisième trimestre 2021 par rapport à l'an dernier.

En Europe, Samsung reste large leader avec 30,4% de part de marché mais le groupe coréen a perdu des plumes en affichant un recul de 16% sur un an de ses ventes.

Cela aurait pu être pire si le Galaxy Z Flip 3 n'avait pas connu un joli succès, sachant qu'il ne peut pas compter sur sa série Galaxy Note ou sur un Galaxy S21 FE pour couvrir le second semestre.

Derrière, Xiaomi, Apple et Oppo ont au contraire connu une belle embellie par rapport à l'an dernier. Apple renforce sa présence grâce au succès répété de ses iPhone (dont l'iPhone 13 en toute fin de trimestre) tandis que les acteurs chinois progressent à grande vitesse, avec des croissances de 50 à plus de 100% de leurs ventes.

Les fabricants chinois Realme et Vivo obtiennent des croissances des ventes encore plus impressionnantes mais partent de beaucoup plus bas. De moins de 1% de part de marché l'an dernier, ils sont maintenant en embuscade pour investir les marchés du Vieux Continent.

Des noms connus en Europe, comme Motorola et Nokia, ont beaucoup perdu de leur superbe mais affichent aussi de belles croissances, toujours sur des volumes beaucoup plus modestes que les leaders du marché.

Huawei et Honor sont les grands perdants dans la zone Europe mais le second, désormais indépendant, est en train de se relancer avec de nouveaux produits et pourrait regagner du terrain. Pour Huawei, le contexte reste compliqué par les sanctions américaines qui freinent son accès aux technologies 5G.