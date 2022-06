Spécial Amazon : des promos à gogo sur des Chromebook, des PC portables, des robots aspirateurs, etc

Amazon offre régulièrement des promotions sur son site avec les ventes flash, et aujourd'hui, nous vous faisons un petit résumé des meilleurs bons plans du moment.

Amazon est l'une des plus grandes plateformes de commerce au monde et il propose tous les jours des bons plans à ne pas rater. L'intégralité des bons plans se trouve sur la page dédiée des ventes flash.

Pour rappel, si vous pouvez profiter de la livraison gratuite et rapide grâce à Amazon Prime à 5,99 € par mois ou 49 € par an. Mais pas uniquement vous bénéficiez aussi de Prime Reading, d'Amazon Music Prime ou encore de Prime Video avec un bon catalogue de films et séries.





Voici les catégories de bons plans à ne pas rater sur les ventes flash d'Amazon :



Et voici notre sélection des meilleurs bons plans chez Amazon :

PC portable

Chromebook

Tablette

Robot aspirateur

Divers



Plusieurs bons plans sont aussi disponibles sur notre site comme la CHUTE du prix du smartphone Xiaomi Redmi Note 11 et notre sélection du jour ou encore les forfaits mobiles RED avec 3 forfaits dont un 80 Go à seulement 9 € par mois.