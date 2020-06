Samsung Galaxy Tab S7 : avec un SoC Snapdragon 865+ à bord

Le 5 août prochain, Samsung présentera plusieurs smartphones (série Galaxy Note 20, Galaxy Fold 2, Galaxy Z Flip 5G...), une montre connectée Galaxy Watch 3 et des tablettes tactiles Galaxy Tab S7 / S7+.

Certains détails ont commencé à émerger sur sa fiche technique tandis que des rendus détaillés ont déjà été diffusés, montrant une tablette de 11 pouces AMOLED aux bordures assez fines.

La version la mieux dotée pourrait proposer un rafraîchissement d'écran de 120 Hz pour des animations encore plus fluides et l'on attend à bord un puissant SoC Snapdragon 865...ou même mieux.

Un passage par Geekbench révèle en effet qu'il ne s'agira pas de la version standard fonctionnant à 2,8 GHz puisque le processeur sera cadencé à 3,1 GHz, ce qui signale une version boostée qui pourrait correspondre à un futur SoC Snapdragon 865+ dont l'annonce interviendrait en juillet.

Sous Android 10 et avec 8 Go de RAM, la tablette Galaxy Tab S7 génère sur Geekbench des scores de 971 points en test single core et 2984 points en multicore. On attend également ce processeur sur le smartphone gaming Asus ROG Phone 3 qui sera présenté le mois prochain.