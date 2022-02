Samsung lance les Galaxy Tab S8 Series

En plus des smartphones Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra, Samsung officialise sa gamme de tablettes premium Galaxy Tab S8 Series. Elle se compose également de trois versions avec la Galaxy Tab S8, S8+ et la Galaxy Tab S8 Ultra qui introduit ainsi une nouvelle catégorie pour les tablettes de la marque coréenne afin de voir les choses en très grand.

La Galaxy Tab S8 ultra affiche en effet sur un écran Super AMOLED de 14,6 pouces, d'une définition de 2960 x 1848 pixels (WQXGA+), taux de rafraîchissement de 120 Hz et des bordures fines de 6,3 mm. Le stylet S Pen - inclus dans toute la gamme - aura de quoi s'exprimer avec ce format très imposant pour une tablette. Les dimensions sont de 208,6 x 326,4 x 5,5 mm, pour un poids qui avoisine 730 g.

Pour les Galaxy Tab S8 et S8+, c'est pour ainsi dire plus raisonnable avec respectivement un écran LCD - LTPS TFT - de 11 pouces (2560 x 1600 pixels) et Super AMOLED de 12,4 pouces (2800 x 1752 pixels), et toujours un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Les tablettes sont équipées d'un SoC Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm (gravé en 4 nm). Il est associé à jusqu'à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, voire 16 Go et 512 Go pour la version Ultra. Le stockage est extensible jusqu'à 1 To par carte microSD.

Les batteries de 8000 mAh, 10090 mAh et 11200 mAh sont avec charge rapide 45 W. Samsung évoque une recharge à 100 % en 80 minutes. D'autres appareils Galaxy compatibles peuvent en outre être rechargés par les Galaxy Tab S8 Series via un câble USB-C.

De nombreux points communs

La partie photo à l'arrière est identique pour les trois versions avec un capteur principal de 13 mégapixels, ultra grand angle de 6 mégapixels et flash. À l'avant, la Galaxy Tab S8 Ultra se distingue par un capteur de 12 mégapixels qui est associé à un ultra grand angle de 12 mégapixels également présent sur les deux autres tablettes. De quoi légitimer une encoche…

À noter que le capteur d'empreintes digitales est sous l'écran, sauf évidemment pour la Galaxy Tab S8 compte tenu de la technologie d'écran utilisée et où il est sur la tranche de l'appareil.

Les Galaxy Tab S8 Series profitent de 4 haut-parleurs AKG compatibles Dolby Atmos, 3 micros à réduction active de bruit. Elles peuvent filmer des vidéos 4K à 30 images par seconde et lire en 8K à 60 fps. Elles fonctionnent avec Android 12 et interface One UI 4. Elle profiteront de 4 générations de mises à jour d'Android et 5 ans de mises à jour de sécurité.

Samsung met en avant des possibilités de deuxième écran avec un PC sous Windows 10 ou 11, Samsung DeX pour une expérience de type PC depuis la tablette, tandis qu'avec la Galaxy Tab S8 Ultra il est possible de diviser l'écran pour jusqu'à trois fenêtres redimensionnables. Avec une telle taille d'écran, il serait dommage de ne pas en tirer parti.

Les prix

Les Galaxy Tab S8, Tab S8+ et Tab S8 Ultra sont en précommande à partir d'aujourd'hui sur le site de Samsung (et avec une offre de lancement jusqu'au 31 mars).

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi) :

8 Go / 128 Go : 769 €

8 Go / 256 Go : 819 €

Galaxy Tab S8 (5G) :

8 Go / 128 Go : 919 €

8 Go / 256 Go : 969 €

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi) :

8 Go / 128 Go : 999 €

8 Go / 256 Go : 1 059 €

Galaxy Tab S8+ (5G) :

8 Go / 128 Go : 1 159 €

8 Go / 256 Go : 1 219 €

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi) :

8 Go / 128 Go : 1 219 €

12 Go / 256 Go : 1 319 €

16 Go / 512 Go : 1 549 €

Galaxy Tab S8+ (5G) :