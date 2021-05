Samsung Galaxy Watch 4 : Wear OS se confirme dans la prochaine montre connectée

Le groupe Samsung a tenté avec Tizen OS de se différencier sur les gadgets, et en particulier les montres connectées Galaxy Watch / Galaxy Watch Active. Plusieurs générations de smartwatches ont utilisé cette plate-forme mais cela devrait changer avec la future Galaxy Watch 4.

La firme coréenne aurait en effet décidé de revenir à Wear OS, le système dédié proposé par Google et reposant sur Android. Le site SamMobile confirme le fait et précise certains éléments.

Trois variantes seraient prévues, l'une avec un style classique (nom de code Wise) et les deux autres (noms de code Fresh et Lucky) dans des versions plus sportives. La version Wise conserverait la lunette rotative qui a fait le succès de la Galaxy Watch.

Samsung Galaxy Watch 3

Et si Wear OS deviendra le système de référence des montres connectées Samsung cette année, une surcouche One UI 3.x restera présente avec une interface proposant de nouvelles fonctionnalités comme le mode Talkie Walkie déjà disponible sur les montres Apple Watch.

La date de lancement n'est pas officiellement connue mais tout porte à croire que les montres Galaxy Watch 4 seront annoncées cet été en même temps que les nouveaux smartphones avec écran souple.